11 Mayıs 2018 21:50

Bakanlık açıkladı: 18 bin personel alınacak

Bakanlık açıkladı: 18 bin personel alınacak
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı" dedi.
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