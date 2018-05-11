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11 Mayıs 2018 21:50
Bakanlık açıkladı: 18 bin personel alınacak
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı" dedi.
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