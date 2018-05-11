Bakan açıkladı: 18 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, personel alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demircan, ” 27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız” dedi.

Demircan, Sağlık Bakanlığı’na alınacak personel listesinin önümüzdeki günlerde ÖSYM’nin sitesinde ilan edileceğini duyurdu.