FETÖ liderinin avukatı için tahliye kararı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 4 gün boyunca devam eden duruşmada, bugün ara kararı açıklandı.

DHA'dan edinilen bilgiye göre; mahkeme heyeti, FETÖ liderinin eski avukatı tutuklu sanık Orhan Erdemli hakkında, “suç vasfının sanık yararına değişme ihtimali”, “sanığın örgütsel yapıya ilişkin verdiği ifadelerin tutarlı olması ve somut bilgiler içermesi”, “sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin yakalanması” gerekçeleriyle, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Erdemli için yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç’ın da bulunduğu 25 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bir sonraki duruşmanın, 23 Temmuz’da Silivri’de yapılması kararlaştırıldı.