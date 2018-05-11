İzmir'de sağanak yağmur: Caddeler suyla doldu

İZMİR'de kent genelinde etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İzmir'de öğleden sonra gök gürültüsünün ardından başlayan sağanakla birlikte Konak Meydanı'ndaki alt geçit yağmur suyuyla doldu. Bölgede trafik kısa bir süre dururken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerindeki iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bayraklı ilçesinde de cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, dükkanların ve evlerin saçak altlarına sığındı.

Dolu yağışının da görüldüğü Buca ve Karabağlar ilçelerinde de bazı caddeler suyla kaplandı. Trafik ekipleri, ulaşımın aksadığı bölgelerde önlem aldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram, Bornova'da 22.4 kilogram yağış düştü.