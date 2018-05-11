11 Mayıs 2018 17:23

Helin Palandöken davasında flaş gelişme

Helin Palandöken davasında flaş gelişme
Lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Mustafa Yetgin'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalandırılması istendi.
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Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) - Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürüp iki arkadaşını da yaralamaktan yargılanan an Mustafa Yetgin ile Yetgin'i araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın davasına devam edildi. Savcı, Mustafa Yetkin için delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Yetkin'in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

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