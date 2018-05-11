11 Mayıs 2018 15:51

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!
Şırnak'tan şehit haberi geldi.
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DHA - Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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