DHA - Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
11 Mayıs 2018 15:51
Şırnak'tan acı haber geldi!
Şırnak'tan şehit haberi geldi.
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