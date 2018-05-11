Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olunmalı" dendi.
11 Mayıs 2018 12:59
Meteoroloji yeni bir faciaya karşı uyardı!
Meteoroloji, Ankara'ya sağanak uyarısında bulundu.
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