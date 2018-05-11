Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, bütün bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.