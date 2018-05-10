10 Mayıs 2018 19:50

O general tahliye oldu

O general tahliye oldu
Darbe girişimi soruşturmasında tutuklu olan eski Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tahliye oldu.
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