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10 Mayıs 2018 19:50
O general tahliye oldu
Darbe girişimi soruşturmasında tutuklu olan eski Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tahliye oldu.
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