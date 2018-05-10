Sevgilisini eşarpla boğan işadamından korkunç ifadeler!

Nadime Tigis’in kızı Gamze Gürkan, Güneşsu’nun annesine sürekli şiddet uyguladığını ve annesinin de kendisinden kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Ömer Güneşsu, mahkemede Nadime Tigis’in sinirlenerek bağırmaya başladığını belirterek, “Bağırmasını engellemek için ağzını tuttum. Başında başörtüsü vardı, uçları arkadan bağlanmıştı. Başörtüsünün arka bağ kısmını tutarak sıktım. Ne kadar süre sıktığımı hatırlamıyorum. Ancak ben bıraktığımda halen ayaktaydı, ellerini kaldırmış vaziyette duvara dayalı duruyordu” dedi. Tigis’in kızı Gamze ise şüphelinin annesine sürekli şiddet uyguladığını hatta dişlerini bile kırdığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

41 yaşındaki Nadime Tigis'in ilk evlililiğinden 3 çocuğu olmuştu. Boşandıktan sonra, 10 yıl önce Ömer Güneşsu (47) ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladı. Avcılar’da oturdukları evde geçen yıl tadilat yaptıran Tigis, Ömer Güneşsu’dan 1000 TL tadilat parasını istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Para yüzünden çıkan tartışmada Tigis’i başındaki eşarpla boğarak öldüren Ömer Güneşsu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ömer Güneşsu Nadime’yi öldürdüğünü kabul etti ancak böyle bir niyetinin olmadığını savundu. Hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“BEN BIRAKTIĞIMDA AYAKTAYDI”

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şüpheli Ömer Güneşsu ile Tigis’in çocukları müştekiler Gamze Gürkan ile Göksel Gürkan katıldı. 10 yıl beraber yaşadığı Nadime Tigis ile son bir yıldır ayrı olmalarına rağmen kendisine maddi konularda destek olduğunu söyleyen Ömer Güneşsu, “Son zamanlarda dişlerini yaptırdığı ve oğlunu okula kayıt ettirdiği için kendisine 6 bin 600 lira para vermiştim. Olay günü beni telefonla aradı oğlunun okul kayıt parası nedeniyle benden para istedi. Nadime Tigis ile kahvaltı yaptık, sürekli parayı soruyordu. Nadime’ye ‘Niçin beni sıkboğaz ediyorsun’ diyerek kızdım. Bağırmasını engellemek için ağzını tuttum. Başında başörtüsü vardı, uçları arkadan bağlanmıştı. Yüz yüzeydik, sırtı duvara dayanmıştı. Başörtüsünün arka bağ kısmını tutarak sıktım. Ne kadar süre sıktığımı hatırlamıyorum. Ancak ben bıraktığımda halen ayaktaydı, ellerini kaldırmış vaziyette duvara dayalı duruyordu” diye konuştu.

“ANNEMİN DİŞLERİNİ KIRDI”

Nadime Tigis’in kızı Gamze Gürkan, Güneşsu’nun annesine sürekli şiddet uyguladığını ve annesinin de kendisinden kurtulmaya çalıştığını söyleyerek, “Dişlerini sanık kırmıştı. Bu nedenle son günlerde dişlerini yaptırıyordu. Annemin paraya ihtiyacı yoktu, kendi dükkanı vardı, geliri vardı. Bu nedenle sanıktan para istemesi mümkün değildir. Birlikte yaşadıkları sürede Ömer annemden para isterdi. Olaydan 5 gün önce annem Iğdır’da benim yanımdaydı. Anneme ‘Buraya gel, gelmezsen çocuklarına zarar veririm, öldürürüm’ şeklinde tehdit mesajları atıyordu. Olay günü 12.00 gibi annem diş doktoruna gitmişti. Telefonda konuştuğumuzda sesi tedirgin geliyordu. Yanında sanığın olduğunu söyleyerek ‘Bir problem yok, merak etme sadece konuşuyoruz’ dedi. Anneme bir şey yapacağı korkusu devamlı bende mevcuttu. Bir daha anneme ulaşamadım.”dedi

Mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.