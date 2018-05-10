Akdeniz'de korkutan deprem!

DHA - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.