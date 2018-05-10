DHA - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.
10 Mayıs 2018 17:22
Akdeniz'de korkutan deprem!
AKDENİZ'de, Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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