Gülsüm Elvan: Eliniz kopsun sizin

Gezi Direnişi sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve 259 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın 6. duruşması görüldü.

Gezi Direnişi sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın 6. duruşması görüldü. Olay gününe dair görüntüleri izletildiği sırada Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan fenalaştı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık polis Fatih Dalgalı mahkemeye SEGBİS ile bağlandı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile aileye destek verenlerin hazır bulunduğu davada tanıkların dinlenilmesi aşamasına geçildi.

TANIK BEYANLARI



Olay günü hastanede nöbetçi olan memur Cahit Turhan: "Ben Berkin Elvan'ı görmedim. Hemşireden tutanak aldım. Torpil teslim aldım 4-5 tane, onları da polise teslim ettim..."

Berkin ailesinin avukatı Can Atalay ise tanığın beyanında belirttiği 4-5 ifadesinin çelişki oluşturduğunu belirterek: "Teslim aldığınız eşyaları hatırlıyor musunuz, hangi kıyafetleri vardı?" diye sordu.

Tanık Turhan: "Onları ben teslim almadım" dedi.

TOMA şöförü tanık Eray Yıldırım: "Taksim bölgesinde görev almıştık, Okmeydanında E-5 üzerine geçtik. Olay yerini tam olarak bilmiyorum. Ben oraya TOMA ile hiç gitmedim. Sanık Fatih Dalgalı'yı tanımıyorum. Sima olarak tanırım..."

Tanık Mehmet Yaşamış: "Sanık Fatih Dalgalı’yı tanırım. Görüntülerde kolu sargılı olduğu söylenen kişiyi Fatih Dalgalı olarak teşhis edemedim. Benzetemedim...."

ZET, yani gaz silahı kullanan tanım polis Ali Keleş: "15 Haziran akşamı Gezi Parkı’na girildi. Daha sonra grup olarak sabah Mecidiyeköy’de idik. Ayın 16’sında ise Okmeydanı’nda bulunuyorduk. Ben olayın yaşandığı gün Okmeydanı’na gitmedim ve müdahale eden grupta değildim. ZET kullanmadım. Sanık Fatih Dalgalı’yı tanımıyorum..."

Tanık polis Emin Yıldız: Gruptaki görevim kalkancıydı. ZET tüfeği kullanma sertifikam yoktu. İstanbul’da göreve yeni başlamıştım. Sürekli hareket halindeydik, olayın olduğu anda da nerede olduğumuzu hatırlamıyorum. Fatih Dalgalı’yla aynı grupta görev yaptık. Bazı görevlerde ZET tüfeği kullanmıştır ama bu olayda kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Görüntülerde Fatih’i teşhis edemedim..."

OLAY GÜNENE DAİR GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ



Duruşmada olay gününe dair görüntüler izletildi. Sanık avukatları ise bu görüntülerin izletilmesine itiraz etti. Bu çıkışın ardından ise salonda gergin anlar yaşandı. Berkin Elvan’ın avukatlarına ve izleyiciler bu çıkışa tepki gösterdi. Bu sırada Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, fenalaştı. Elvan'ın "Eliniz kopsun sizin" diye haykırdığı duyuldu. Duruşmaya ara verildi.