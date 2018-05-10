F-35 ve S-400'lerle ilgili yeni gelişme

A Haber’e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Müsteşar Demir, planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğunu, ilk olarak da 30 tane F-35 alınacağını belirtti.

Demir, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimatın da Temmuz 2019'da yapılacağını söyledi.

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, geçen günlerde F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD'li rahip Andrew Brunson'un Türkiye'de tutuklu bulunması gösterildi. Öte yandan, F-35 teslimatının engellenmesi girişimleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından gündeme gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 3 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ABD yurttaşlarını tutuklaması ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı F-35'lerle ilgili yaptırımla cezalandırılması tasarısıyla ilgili soru üzerine "Türkiye bir NATO ülkesi. NATO çatısı ve NATO anlaşmaları altında sadece NATO'daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.