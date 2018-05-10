‘Gece körü’ yurttaşa şok suçlama: Gece vakti...

Türkiye’deki adaletsizlikler sıkça eleştiri konusu olurken bunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

CAN UĞUR/BİRGÜN- Doktor raporuyla halk arasında gece körlüğü ya da tavuk karası olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı olduğu belirlenen Ali Gökmen 19 aydır geceleyin polise taş attığı için tutuklu bulunuyor.

1998 yılında tanısı konulan hastalığı nedeniyle askerlikten muaf tutulan, geceleyin görmesi neredeyse imkansız olan Ali Gökmen, geceleyin gerçekleştirilen bir eylemde polise taş atmakla suçlanıyor.

Söz konusu suçlama nedeniyle Bolu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan Gökmen’le ilgili raporlar gözardı ediliyor.

Gökmen’in söz konusu suçlamaları gerçekleştirmesi tıbben imkansız olsa da kendisi hapishanede tutuluyor.

Gökmen’in hapishanede kalmaya devam ettiği takdirde kalıcı körlük yaşayabileceği doktorlar tarafından dile getiriliyor.