Hava yolculuğuna seçim faturası

Seçmen kaydı farklı yerlerde olanların 22 ve 23 Haziran'da yolculuk planlamaları nedeniyle bilet fiyatları 2-3 kat yükseldi.

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yurt içi ve yurt dışı uçak bileti fiyatlarını yükseltti. Seçimlerde kaydı başka kentte olup oy vermek isteyenlerin seyahatlerinde özellikle 22 Haziran cuma ve 23 Haziran cumartesi günlerini tercih etmeleri bilet fiyatlarının bir önceki hafta sonuna göre iki veya üç katına çıkmasına neden oldu.

Habertürk Haber Merkezi’nden Gökhan Artan’ın haberine göre, cuma, cumartesi ve pazar seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artışlar yaşanması ve özellikle oy vermek için yola çıkanlarla cuma günü Bayrampaşa Otogarı’nda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

KARŞILAŞTIRMALI BİLET FİYATLARI

Havayolları yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklikleri ücretsiz yaparken 15 Haziran ve 22 Haziran cuma günlerindeki değişiklikler şöyle:

15 HAZİRAN CUMA

THY saat 15:15 Trabzon-İstanbul: 169 TL

THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul:129 TL

THY saat 18:45 Londra-İstanbul:140 Pound

Pegasus saat 14.35 Trabzon-İstanbul:190 TL

Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul:105 TL

Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul:334 TL

Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul:284 TL

Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul:231 TL

22 HAZİRAN CUMA

THY saat 15:15 Trabzon İstanbul: 352 TL

THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul:271 TL

THY saat 18:45 Londra-İstanbul:200 Pound

Pegasus saat 05:05 Trabzon-İstanbul:352 TL

Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul:341 TL

Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul:858 TL

Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul:352 TL

Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul:321