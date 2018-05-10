Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasını karar verdi.
10 Mayıs 2018 10:36
YÖK'ten FLAŞ karar!
Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmayacak.
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