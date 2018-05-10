'Hayvan sevmeyene oy yok' kampanyası

ŞEYMA ULUSOY/SÖZCÜ- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), seçimde tüm siyasi parti adaylarının kendilerinden oy almak için hayvan haklarıyla ilgili bir taahhütname imzalamalarını ve söz vermelerini istedi.

HAYKONFED 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi, hayvan haklarını korumak ve geliştirmek için kampanya başlattı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye genelinde hayvanların gördüğü eziyet, tecavüzler ile doğayı koşulsuz koruyacak uygulamalar için yasa tasarısının hazırlanmasında hiç bir siyasi parti ayrım yapmadan tüm partilere çağrı da bulundular.

Siyasi partileri ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruma adına yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına dair söz isteyeceklerini belirten HAYKONFED başkan yardımcısı Şebnem Aslan “Doğayı ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok” dedi.

“EN FAZLA ŞİDDET VE ÖLÜM ‘BELEDİYE ELİYLE’ OLMAKTA”

Kampanyaya dair açıklamada bulunan HAYKONFED başkan yardımcısı Şebnem Aslan “En fazla sokak hayvanına şiddet ve zehirlenerek ölmesi bu ülkede ‘belediye eliyle’ olmaktadır. Dolayısıyla bu fiilleri bizzat gerçekleştiren işçiden tutun da emri veren belediye başkanına kadar tüm yetkililerin caydırıcı cezalar almasını, yasal düzenlemelere bununla ilgili özel madde konmasını talep ediyoruz” dedi.

Aslan, oylarının doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacağını vurguladı.