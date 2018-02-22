TTB Başkanı Tükel'den kimyasal hadım uyarısı

Adana'da 4.5 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğraması sonrası gündeme gelen kimyasal hadım hakkında düşüncelerini paylaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Prof. Raşit Tükel, "Tıbbi uygulamalar ceza olarak gösterilmemeli" dedi ve "İlacı kestiği zaman kişi tekrar aynı olacak" uyarısında bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre de Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Prof. Raşit Tükel, kimyasal hadım konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çıkarılmak istenen yasa ile cinsel suç ve suçlu tıbbileştirilmiş oluyor. Bu kişiler suçlu, öncelikle bunun bilinmesi şart. Ceza neyse uygulanmalı. Kimyasal kastrasyon olarak ifade edilen şey testosteron düzeyini düşürmeye yönelik bir tıbbi uygulama. Kişinin onayı ve sürekli alması gerekir. İlacı kestiği zaman kişi tekrar aynı olacak. Tedavi varsa tedavinin ne olduğu tanımlanmalı, ruhsal rahatsızlık varsa bu şekilde tedavi edilmeli. Tıbbi uygulamalar ceza olarak gösterilmemeli.”

GÜL: NASIL YETİŞMİŞLER?

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi:

“Bu insanlarla aynı dünyada yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, bunu düşündükçe dehşet duyuyorum, çocuklarım adına endişe ediyorum. İnsanlıktan nasibini almamışlar, nasıl yetişmişler?

Bu istismar değil, cinayet. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Onlar her şeyden değerli. Gereken her türlü adım atılacak. Hep beraber toplum olarak bu sorunu çözmemiz gerekiyor."