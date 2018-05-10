Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarın'da bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ş.'ye ait gece kulübünün kilidini kırarak içeri giren Murat Sert, 14 bin lira değerindeki org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çaldı. Sabah iş yerine gelen Hasan Ş. soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Murat Sert'in çaldığı org ile cadde ve sokaklarda yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan zanlı, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Murat Sert işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
10 Mayıs 2018 10:00
Gece kulübü hırsızı yakalandı
Adana'da, kapı kilidini kırarak girdiği gece kulübünden org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çalan Murat Sert (21) yakalandı.
Çok Okunanlar
-
'Hayvan sevmeyene oy yok' kampanyası
-
Gece kulübü hırsızı yakalandı
-
Baskında ele geçirildi: Binlerce kök...
-
Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı
-
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
-
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
-
Tepkiler görmezden gelindi: Üniversiteler resmen bölündü
-
Öğretmenler MEB’den şikâyetçi ve kaygılı
-
Siyanürlü ölümde sır perdesi aralanıyor
-
Alperen Ocakları'ndan 'Kuran' protestosu