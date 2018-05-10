Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi ağır yaralanırken, servis aracında bulunan 10 yolcu da hafif şekilde yaralandı.
10 Mayıs 2018 09:33
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
Kağıthane’de işyerine yolcu taşıyan servis aracı birden önüne çıkan otomobile çarptı.
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