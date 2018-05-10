Meteoroloji hava durumu tahmini: Hafta sonu havalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son bilgilere göre cuma gününe kadar yağışlar etkisini gösterecek. Hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde güneşli hava etkisini gösterecek.

Tam yaz geldi derken tüm yurt genelinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Hafta sonuna sayılı günler kala ise vatandaşlar hava durumu nasıl olacak sorusunu soruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre hafta sonu güneşli hava etkisini göstermeye başlayacak. Kuzeybatı bölgelerinde cumartesi günü başlayacak olan güneşli hava pazar günü İstanbul başta olmak üzere Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerini etkisi altına alacak.

İSTANBUL CUMARTESİ GÜNÜNE BULUTLU BAŞLIYOR

Cuma gününe kadar devam edecek olan yağışlı hava İstanbul'da cumartesi günü kendini bulutlu havaya bırakacak. Pazar günü ise İstanbul'da güneşli hava etkisinin olması bekleniyor. Yaz havasının eseceği İstanbul'da pazar günü hava sıcaklığı en yüksek 21 derece olarak hissedilecek.

DOĞU ANADOLU'DA İSE...

Sağanak yağışlar Ege, Marmara ve İç Anadolu'yu terk etse de diğer bölgelerde sağanak yağış devam edecek. Akdeniz Bölgesi'nde pazar günü yağışların bir miktar azalacağı görülüyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hafta sonu yağışlı hava etkisini gösterecek.

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