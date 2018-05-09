Ayşe öğretmene düşünce özgürlüğü ödülü

Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında “çocuklar ölmesin” dediği için ceza alan ve bir süre cezaevinde kalan Ayşe öğretmen, Selahattin Demirtaş, Murat Sabuncu ve Sezin Uçar yer aldı.

İHD İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen ödüller yapılan törenle sahiplerini buldu.

Törende ilk ödülü kamuoyunun Ayşe öğretmen olarak tanıdığı “çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası alan, iki hafta cezaevinde kaldıktan sonra ceza infazı ertelendiği için tahliye edilen Ayşe Çelik aldı. Çelik’e ödülünü oyuncu Nur Sürer verdi. Çelik, çocuklar ölmesin demenin varacağı noktanın burası olmasının bir akıl tutulması olduğunu söyledi.

Ayşe öğretmen yaşadığı zorlukları anlattı, ardından devam etti:

“Ama her şeye rağmen cümlelerimin sonuna kadar arkasındayım. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir çocuk ölmesin. Hiçbir anne ağlamasın. Ben ödülümü içeride ve dışarıda bütün Deran bebekler ve anneleri adına alıyorum.”

Tutuklu milletvekilleri ve seçilmişler adına verilen ödülün sahibi HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oldu. Demirtaş’ın ödülünü Barış Anneleri aldı. Demirtaş törene gönderdiği mesajında ifade ve düşünce özgürlüğünün önemine değindi. “İfade hürriyeti kısıtlanmışsa diğer bütün hak ve özgürlükler de tehdit altında demektir” diyen Demirtaş, mesajında şunlara dikkat çekti:

“Nitekim faşist ve baskıcı rejimler, kapsamlı bir baskı kampanyasına başlamadan önce ilk olarak gazeteleri ve televizyonları kapatırlar, gazetecileri içeri atarlar, aydınları ve yazarları tutuklarlar. AKP-MHP faşist rejiminin de bugün yaptığı tam olarak budur. Yüzlerce gazeteci ve siyasetçi bu nedenle tutukludur veya ceza tehdidi ile karşı karşıyadır.”

Baskı talep ettikleri için tutuklanan ve baskı gören hekimler adına ödül HDK Eşsözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na verildi. Baskı altındaki gazeteciler adına ödülün sahibi Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu oldu. Sabuncu, ödülü tüm gazeteciler adına aldığını söyledi, konuşulmayanların sesi ve gösterilmeyenleri göstermek için kararlı olduklarını vurguladı.

Tutuklu avukatlar adına ise ödül tutuklu bulunan avukat Sezin Uçar’a verildi. Kapatılan basın kurumları adına ise kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne verildi. Tüm tutuklu ve baskı altındaki insan hakları savunucuları adına ise Bitlis’te tutuklu bulunan İHD üyesi Hasan Ceylan ödüle layık görüldü.

Tutuklu öğrenciler adına da ödüller verildi. Bu daldaki ödül Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine verildi. Öğrenciler, tutuklu bulunan arkadaşlarının isimlerinin yazıldığı tişörtlerle gidip ödülü aldı.