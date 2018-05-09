Atatürkçülerden Elönü tepkisi

Odatv- AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’e hakaretten yargılanan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu’nu kitap fuarına davet etmesinin ardından şimdi de Esra Elönü’ye davet gönderdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, yazılı açıklamada bulunarak “Atatürk’e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu’nu geçen sene gerçekleştirilen 9. Kitap Fuarı söyleşisine davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk düşmanı sevdası bitmiyor” dedi.

Başkan Taylan Bingöl, “Ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ten ‘nefret ettiğini’ utanmadan sıkılmadan dile getirme hadsizliğinde bulunan, Atatürk’e olan nefreti FETÖ ve PKK’dan geri kalmayan Esra Elönü 10. Kitap Fuarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildi” açıklamasında bulundu.

“ATATÜRK DÜŞMANLARINA KARŞI BESLEDİĞİ DERİN SEVGİ…”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni Atatürkçü Düşünce Derneği olarak uyarıyoruz” diyen Taylan Bingöl, şunları söyledi:

“Fuar katılımcıları ve konuklar tarafından da büyük rahatsızlık ile karşılanan bu programın derhal iptal edilmesi için ADD Kocaeli Şubesi olarak başvuruda bulunmamıza rağmen; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin fuar yetkilileri, Atatürk düşmanına olan sevdasını değiştirmeyeceğini ve programın iptal edilmeyeceğini belirtti.

Öncelikle bu Atatürk düşmanlarını ağırlama, davet etme sevdanızdan vazgeçin. Oturduğunuz koltuklar babanızın şirketine ait değil halkındır. Kocaeli halkıda vatansever ve Atatürkçüdür.

Göreve çağırıyoruz! Tepkisiz kalmayın!

‘Bu kanın asaleti nereden geliyor? Ben asla sorulduğu zaman Türk'üm demem. Bu beni rahatsız eden bir şey. Neden Türkiyeli diyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'nindir' sözü de beni rahatsız ediyor.’ Sözlerinin sahibi Esra Elönü’nün 10. Kitap Fuarındaki programını iptal etmesi noktasında Atatürkçü vatansever tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerin ve yurttaşları tepki vermek üzere göreve çağırıyoruz.

Bilmek İstiyoruz!

Atatürk düşmanı Esra Elönü’ nü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait salonlarda ağırlayarak hitap etmek istediğiniz kitle kimlerdir bilmek istiyoruz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Düşmanlarına karşı beslediği derin sevgi artık sabrımızı taşırmıştır.

Bu art niyetin artık derhal bitirilmesini istiyoruz. Sabrımız taşıyor.”



