9 Mayıs Şans Topu sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının da vazgeçilmezlerinden olan Şans Topu'nun kazanan numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları Şans Topu kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?

Şans Topu çekilişinin 9 Mayıs tarihli sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. Büyük bir heyecanla takip edilen Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 9 Mayıs Şans Topu çekilişinin sonuçları...

9 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen Şans Topu'nda bu akşam 882. hafta heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 2 talihli, kişi başına 394.868,65 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Şans Topu sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Şans Topu 882. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 2 - 7 - 11 - 19 - 27 + 6

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçen hafta yapılan 881'inci çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi.