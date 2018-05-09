Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Siz önce kendi kitabınıza bakın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa’da Kuran-ı Kerim ile ilgili yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "O 300 kişi içinde Hıristiyan var mı bilmiyorum, varsa kendi kitabınıza bakın Yahudilere karşı neler var İncil’de" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen ’Bilgiden Bilince Gençlerle Baş Başa’ isimli konferansa katıldı. Erbaş, Fransa’da yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Fransa’da geçen hafta 300 kişinin hatta Fransa’da Cumhurbaşkanlığı yapmış Sarkozy isimli kişinin de içinde bulunduğu 300 kişinin imza attığı o bildiriyi görmüşsünüzdür. Öyle büyük bir cehalet var ki sanki Kuran-ı Kerim farklı inançlardan insanları öldürmeyi teşvik ediyormuş gibi bir mesaj var o bildirinin içinde. Aslında bir yalan ya da yanlış, yalan değilse de büyük bir yanlış var. O 300 kişinin içinde Hıristiyan var mı onu bilmiyorum, eğer varsa siz önce kendi kitabınıza bakın bakalım neler var Yahudilere yönelik İncil’de. Önce bir bakın bakalım ona" diye konuştu.

Erbaş, eğitimin olmadığı yerde öğrenilen bilgiyle ortaya çıkan din istismarının terör örgütlerine dönüştüğünü belirterek, "Bir takım eğitim kurumları olmayan yerlerde elde edilen bilgilerin din istismarına nasıl sebep olduğunu biz alanda görüyoruz. Bazen öyle oluyor ki bu din istismarı terör örgütüne dönüşebiliyor. Çok yanlış bir takım olayların ortaya çıkması neticesinde büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz" dedi.