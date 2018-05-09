Prontranslate akademik tercüme konusunda kurursuz hizmet sunuyor

Birçok birey, üniversite dönemlerinde başarılı olabilmek ve bu başarısını yurt dışına taşıyabilmek için çeşitli makaleler, tezler ve belgeler hazırlamaktadır.

Hazırlanan bu belgeler, farklı kurumlara gönderilmekte ve öğrencinin eğitim hayatının şekillenmesi sağlanmaktadır. Fakat Akademik kariyeri planlayan birçok kişi, dünyanın farklı dillerine hakim olması ve bu diller ile yeni metinler hazırlayabilmesi gerekmektedir.

Ayrıca eski dönemlerde hazırlanan metinlerde, tekrar farklı diller de kaleme alınması gerekir. Bu alanda hizmet veren çeviri ofisimiz, öğrencilerin ve akademik alanda eğitim alan bireylerin hazırladıkları tezleri, makaleleri ve belgeleri, farklı dillere çevirme hizmeti vermektedir. Hazırlanan tüm yazı grupları, sitemizde yer alan ve alanında uzman olan tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çevrilen tüm metinler de yer alan teknik bilgiler, kelimeler ve cümleler özenle seçilmektedir. Ayrıca bu seçim işleminde önemsenen diğer konu ise, okuyucunun yazılanları kolay bir şekilde anlamasını sağlamaktır. Tercümanlarımız bu işlem için hazırlanmış olan özel bilgisayar programlarını kullanmaktadır. Bu sayede profesyonel bir hizmet vermekte ve hazırlanan tüm metinlerde hata çıkma oranı minimum seviyeye indirilmektedir. Akademik tercüme, özelliklede uluslararası platformda eğitim görmek isteyen bireyler için oldukça önemlidir. Bu nedenle, web sitemizde tasarlanan çevriler, dünya üzerinde var olan tüm dil gruplarını kapsamaktadır.

Çevrisi tamamlanan metinler, sitemizde yer kalite kontrol ekibi tarafından incelenmektedir. Bu incelemeler sırasında göze çarpan hatalar, anlatım bozuklukları ve noktala hataları düzeltilmektedir. Ayrıca yeminli tercümanlarımız tarafından, tamamlanan işlemler sonrasında noterden alınan onay belgesi sayesinde, müşterilerimizin daha kaliteli bir hizmet alması amaçlanmaktadır, Yine bu belgeler sayesinde, çevrilen metinler uluslararası platform da ve resmi devlet dairelerinde geçerlilik kazanmaktadır.

Çeviri web sitesi olarak, sektörün en eski firmaları arasında yer almaktayız. Bu nedenle, yılların vermiş olduğu tecrübe sayesinde, akademik tezler ve metinler üzerinde bilgi sahibiyiz. Hazırlanan tüm metinler, ister kargo, isterse internet aracılığı ile müşterilerimize iletilmektedir. Kaliteli hizmeti, ekonomik fiyatlar ile buluşturan çeviri ofisimiz, tüm müşterilerimizin hatasız bir şekilde çeviri işlemlerini tamamlamayı hedeflemektedir. Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilir ve bizleri yakından tanıma şansı bulabilirsiniz