Boğaziçi Üniversitesi de 'T A M A M' dedi

Boğaziçi Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi 'TAMAM' yazılı pankart ile Erdoğan'ın ''Milletimiz tamam derse kenara çekiliriz" sözlerine gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Millet ne zaman tamam derse o zaman çekiliriz'' sözlerine göndermede bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri okulun camlarına 'Tamam' yazılı pankart asarak tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın o sözleri toplumda büyük tepki çekmiş Twitter'da Türkiye ve Dünya gündeminde tt olmuş, 2 milyon paylaşım olmuştu. Öte yandan üniversitelerin bölünmesini içeren yasa tasarısı, tüm tepkilere rağmen TBMM’de kabul edilince Cerrahpaşalılar da 'tamam' deyip tepki göstermişlerdi.