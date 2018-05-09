ODTÜ'den T A M A M mesajı

ODTÜ’de yıllardır olarak kutlanan Bahar Şenlikleri’nin ilk gününde bir grup öğrenci Devrim Stadyumu’na “TAMAM” yazdı.

Geleneksel olarak tribünlerine ‘DEVRİM’ yazılan stadyumda bir araya gelen öğrenciler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine başlayan “Tamam mı, devam mı” tartışmasına dahil oldu. ‘TAMAM’ şeklinde yan yana gelen öğrenciler, “ODTÜ ayakta, ‘Tamam’ diyor” diye slogan attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından sosyal medyada yüz binlerce kişi ’tamam’ paylaşımında bulunurken; Erdoğan’ın rakipleri de bu paylaşımlara destek verdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu 'T A M A M’ paylaşımlarında bulundu.