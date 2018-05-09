Meclis'e 'T A M A M' damga vurdu

Meclis Başkanı Ahmet Aydın'ın "Konuşmanızı Tamamlayın lütfen" demesi üzerine CHP'li Özgür Özel "Bakın siz de tamam dediniz' diye karşılık verdi. Özel'in bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözleri üzerine, Twitter’da başlayan “T A M A M” hashtag’i dünya gündemine girerken, TBMM Genel Kurulu’na da damga vurdu.

Genel Kurul’daki görüşmelerde kürsüye çıkan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş konuşmasında Twitter’da açılan “T A M A M” hashtag’ini hatırlatıp, “Bilmiyorum duydunuz mu? Duymadıysanız ben paylaşayım. Bugün Cumhurbaşkanı bir konuşmasında şöyle dedi: “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam.’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz.” İşte bu söz üzerine şu anda -sanırım son rakam 600 bin oldu- dünya TT listesinde. U

Uluslararası alanda bütün dünya, Erdoğan’ın gitmesine ne kadar büyük bir arzuyla hem de saatler içinde -böyle uzun bir zaman değil, üç saatlik bir zaman dilimi içinde- milletin gidişe nasıl “Tamam.” dediğini konuşuyor.” dedi.



“SİZ YORULMADIYSANIZ BİZ YORULDUK”

Sözlerine AKP sıralarından tepki gelirken HDP Vekili Meral Danış Beştaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Evet, Erdoğan’a şunu söylüyoruz: Gerçekten siz ‘Milletimiz tamam derse çekiliriz’ dediniz: Biz milletin vekilleri olarak tamam diyoruz. Tamam, tamam, tamam artık çekilin. Gerçekten halk “Bitsin bu çilemiz, yeter artık diyor.” Biz de onlar adına tamam diyoruz. Biz diyoruz ki artık kenara çekilme zamanı, yoruldunuz gerçekten. Her gün bütün kanallarda kendinizi izlemekten siz yorulmadıysanız, bıkmadıysanız bu halk yoruldu. Hangi kanalı açarsak açalım karşımızda sizi görmekten biz de yorulduk, usandık, halk da yoruldu. Gerçekten halk diyor ki: ‘Artık bize televizyonlarda her gün afra tafra yaparak parmak sallamayın, tamam, kenara çekilin, emeklilik vaktiniz geldi'”



“TAMAMLAYIN’ DERKEN DEVAM ETTİRDİM”

Milletvekilerinin tartışması bir süre daha sürerken, söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı, “Şimdi, 24 Haziranda göreceğiz. Hiç kimsenin bu milletle telepatik güçler marifetiyle her biriyle bağ kurarak onun üzerinden sanki milleti temsil ediyormuş gibi konuşmasına gerek yok” ifadelerini kullandı. Buna karşılık Meclis Başkanı Ahmet Aydın, “Tamamlayın lütfen” dedi ve Genel Kurul şöyle devam etti:

Meclis Başkanı Ahmet Aydın – Tamamlayın lütfen.

CHP Vekili Özgür Özel – Bak “Tamam” dediniz. (CHP sıralarından alkışlar)

HDP Vekili Meral Danış Beştaş – “Tamam” dediniz.

AKP Vekili İsmail Tamer – “Tamamlayın” dedi “tamam” demedi.

Meclis Başkanı Ahmet Aydın – “Tamamlayın” derken devam ettirdim, onu da görmediniz değil mi? Devam ettiriyoruz. (AKP sıralarından alkışlar)