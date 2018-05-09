Sağanak yağış hayatı felç etti!

Şırnak’ın Beytüşebap ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle yağmur suları içme suyu şebekesine karıştı.

İlçe merkezi ve köylerde elektrik kesintisi yaşanırken, belediye çalışanları sel ve taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sağnak nedeniyle bazı köy yollarında toprak kaymaları yaşandı. Sağanak nedeniyle yağmur suyu içme suyu şebekesine karıştı...Çeşmelerden çamurlu su aktı.

Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla süren ve dün etkisini arttıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve köylerde farklı bölgelerde bulunan derelerde taşkın sonucu sel meydana geldi.

Sağanak nedeniyle yağmur suyu içme suyu şebekesine karıştı...Çeşmelerden çamurlu su aktıTaşan sel suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evlerdeki çeşmelerden zaman zaman çamurlu su aktığı gözlenirken, vatandaşlar mahallelerdeki çeşmelerden içme suyu ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyor.

Sağanak nedeniyle yağmur suyu içme suyu şebekesine karıştı...Çeşmelerden çamurlu su aktıİlçe ve köylerde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanırken, belediye işçileri sel ve taşkınlara karşı zemin katların önüne kum dökerek, tedbir almaya çalışıyor.

Sağanak nedeniyle yağmur suyu içme suyu şebekesine karıştı...Çeşmelerden çamurlu su aktıBu arada ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Ayvalık köyünde, Faraşin Yaylası’ndan Habur Çayı’na gelen suyun taşması nedeniyle buradaki birçok tarla, bağ ve bahçe su altında kaldı. Taşkın nedeniyle evlerde hasar meydana gelmezken, çiftçiler büyük zarara uğradı. Sağanak nedeniyle bazı köy yollarında ise toprak kayması meydana geldiği belirtildi.