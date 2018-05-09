Derede kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çocuk, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu. Kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çocuk, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı. Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmaların ardından kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.