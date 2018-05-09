Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sorgun Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Ünsal ile M.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., üzerindeki tabanca ile Mevlüt Ünsal'ı göğsünden vurdu. Yaralı, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat’a sevk edilen Mevlüt Ünsal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli M.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
9 Mayıs 2018 12:46
Tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Mevlüt Ünsal (52), M.Y. (35) ile aralarında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürüldü.
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