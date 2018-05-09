Karataş Mahallesi'nde patenli bir çocuk, iş makinesinin arkasına takıldı. Durumu fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracın peşine takılan çocuk ile birlikte kilometrelerce ilerledi. Patenli çocuk ise bazı sürücülerin uyarısına aldırış etmedi. Görenleri şaşırtan ve korkutan yolculuk bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
9 Mayıs 2018 12:15
Görenler gözlerine inanamadı!
Gaziantep'te hareket halindeki iş makinesine tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Çok Okunanlar
-
Ambulans gelemeyince bunu yaptılar...
-
İnanılmaz yöntem! Polis şüphelendi ve...
-
Görenler gözlerine inanamadı!
-
Ünlü kargo şirketinde akılalmaz olay!
-
Eski bakanlık çalışanlarına 'Bylock' gözaltısı
-
Lisede skandal: Öğrencisiyle ilişkisi böyle ortaya çıktı
-
Genelkurmay çatı davasında mütalaa açıklandı
-
Ünlü psikoloğu öldürmüştü... Karar çıktı
-
Bakan açıkladı: 'Varlık Barışı' geliyor
-
Hırsızdan 'işsizim' savunması