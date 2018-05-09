9 Mayıs 2018 10:36

İmar affında flaş gelişme

İmar affında flaş gelişme
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz" dedi.
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