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9 Mayıs 2018 10:36
İmar affında flaş gelişme
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz" dedi.
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