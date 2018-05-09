Bakan açıkladı: 'Varlık Barışı' geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik Varlık Barışı uygulaması getireceklerini açıkladı.

Emekliye ikramiye, imar affı ve 183.5 milyar TL'lik alacağa yapılandırma içeren tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" yürütme ve yürürlük dahil 26 maddeden oluşuyor.

Varlık barışına ilişkin düzenlemenin de bu kanunun TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında eklenmesi bekleniyor.