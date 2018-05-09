9 Mayıs 2018 10:04

Muharrem İnce için türkü söylediler

Bursa, Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik Korosu’nun Muharrem İnce bestesi sosyal medyada ilgi gördü.
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Sevgi ve Kardeşlik Korosu’nun Muharrem İnce bestesinde "İnce giyeriz İnce, İnce yakışır bize. Recep sinir oluyor Muharrem’i görünce" sözleri dikkat çekti.

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