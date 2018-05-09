Üniversite öğrencisi A.M.D Sarıyer Zekeriyaköy’de bir sitede yaşıyordu. Önceki akşam yanında üniversiteden arkadaşı A.C.Y vardı. Lüks sitede uyuşturucu partisi ölümle bitti

ÇETİN AYDIN/HÜRRİYET- Kendileri gibi üniversite öğrencisi olan ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan arkadaşları İ.K., önceki akşam telefonla aradı ve kendilerine bir sürprizi olduğunu söyledi.

İ.K. iddiaya göre yanında uyuşturucu getirdi. 3 arkadaş birlikte uyuşturucu kullandı. Bir süre önce mide ameliyatı olan ve 40 kilo veren İ.K, getirdiği uyuşturucu maddeyi kahvesine koydu.

İ.K., sabaha karşı saat 04.00 sıralarında fenalaştı. Arkadaşları İ.K’yı hastaneye götürdü ancak üniversiteli genç kurtarılamadı. Olayın ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. İ.K’nın kullandığı uyuşturucunun tespiti için kahve artıkları incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildi. İ.K’nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan İ.K’nın arkadaşları gözaltına alındı. Polis soruşturmanın sürdüğü bildirildi.