Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızından 'T A M A M' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması Twitter'da hem dünya hem de Türkiye gündeminde birinci sıraya geldi. Twitter'da 'TAMAM' mesajını veren kullanıcıların attığı tweet'lerin sayısı 1 milyonu geçti.

Binlerce Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Tamam" mesajını verdi.

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Frodo karakteriyle akıllarda yer edinen Elijah Wood Twitter üzerinden 'Tamam' mesajı paylaşanlar arasında yer aldı.