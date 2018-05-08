Cerrahpaşa’da ‘T A M A M’ dedi

Günlerdir tartışılan Üniversitelerin bölünmesini içeren yasa tasarısı, gelen tüm tepkilere rağmen TBMM’de kabul edildi. Haberi kampüste alan Cerrahpaşalılar 'tamam' diye tepki gösterdi.

Yeni üniversitelerin kurulmasını öngören tasarı Meclis Genel Kurulu'ndan geçerken Cerrahpaşa'nın yeni adı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu. TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelere bağlayan tasarının 1-8. maddelerini kapsayan ilk bölümü kabul edildi.

Erdoğan'a 'T A M A M' dünya birincisi

“DERDİMİZ İSİM DEĞİL”

Yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından çıkan kararı yok hükmünde saydıklarını söyleyen Cerrahpaşa'lı öğrenciler ve akademisyenler okulda toplanarak direnişe devam edeceklerini belirtti. Öğrencilerden Ekin Erdemli: “Yeni kurulan Üniversitenin ismi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yapılarak kamuoyuna istediğimizin verildiği izlenimi verilmeye calışılmıştır. Ancak bizim derdimiz isim degil, kökleriz tarihimiz ve kazanilmis haklarimiz.

Bilinmesini isteriz ki bu bir kelime oyunundan baska bisey degildir ve bu ismin arkasi resmiyette bostur. “ dedi.

TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ BAŞKANI SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili Sozcu.com'tr'ye konuşan Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel ise şunları söyledi: “ Buradaki öğrencilerin, akademisyenlerin ve çalışanların İstanbul Üniversitesi'nin bölünmemesi yönündeki tüm taleplerine ve çabalarına rağmen bugün meclis genel kurulundan diğer 12 üniversite ile birlikte üniversitelerin bölünmesi tasarısı kabul edilemez. Bunun düzeltilmesi yönünde tüm üniversitenin çabası gerekir”