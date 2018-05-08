'T A M A M' eylemine müdahale

Kadıköy'de iktidara 'tamam' diyerek eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü AKP Meclis Grup toplantısında "Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" dedi. Bunun üzerine başka siyasi parti liderleri olmak üzere yüz binlerce kişi Twittar'den "tamam" etiketi ile palaşımlarda bulundu.

Twitter'da saat 20.10 itibariyle 701 bin "T A M A M" tweet'i atıldı. T A M A M, Türkiye ve dünya TT listesinde bir numaradaki yerini korudu.

Erdoğan'a 'T A M A M' dünya birincisi

İstanbul Kadıköy'de de halk sokağa çıkarak "tamam" demek istedi ancak polis müdahalesi ile karşılaştı. Polis "tamam" diye slogan atan insanlara "Tamam ne ya, tamam hadi dağılın" diyerek müdahale ettti. Olayda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.