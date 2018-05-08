Size bir sürprizim var dedi, canından oldu

Sözcü- İddialara göre, İ.K. isimli üniversite öğrencisi Sarıye’e bağlı Zekeriyaköy'de lüks bir sitede yaşayan arkadaşı A.M.D.’yi arayarak bir sürprizi olduğunu söyledi. A.M.D. ve yanında bulunan A.C.Y isimli arkadaşı İ.K.’yi eve davet etti. İ.K. süpriz diye getirdiği uyuşturucu maddeyi arkadaşları ile kullandı. İddialara göre, İ.K. kullandığı uyuşturucudan dolayı sabaha karşı saat 04.00 sıralarında fenalaştı. Arkadaşları yardımıyla hastaneye sevk edilen İ.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında üniversiteli gencin uyuşturucu maddeyi kahve ile birlikte kullandığı belirlendi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, topladığı delilleri incelemek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına, vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan İ.K'nın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Emniyette sorguya alınan arkadaşları ise, İ.K'nın ” Kendilerine sürpriz yapacağını söyleyerek uyuşturucu madde getirdiğini, kendilerinin maddeyi daha önce kullanmadıkları ve bilmedikleri için fazla kullanmadıklarını, İ.K'nın ise maddenin hepsini kullanarak fenalaştığını söyledikleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.