İYİ Parti kurucu üyesine silahlı saldırı!

Sözcü'ün haberine göre Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı'nın, Bağcılar Meydanı'nda seçim çalışmaları yürüten standına yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı.

İddialara göre, İYİ Parti kurucu üyesi Mehmet Aslan Beykoz’daki evine gittiğinde şok yaşadı. Evine silahlı saldırı düzenlendiğini gören Aslan polise haber verdi. Olay yerinde giden polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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OYUNCULUKTAN SONRA SİYASETE ATILMIŞTI

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak bilinen ve ardından sinema dünyasına adım atan Mehmet Aslan 2017 yılına kadar MHP saflarında siyaset yapıyordu. 2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, son seçimlerde MHP'nin İstanbul 2. Bölge 4. sıra adayıydı. Aslan daha sonra MHP’den istifa etmiş ve 2017 yılının Ekim ayında kurulan İYİ Parti’ye geçmişti.