Volkan Konak'a silahlı saldırı

Ünlü şarkıcı Volkan Konak Ataşehir'deki barda sahnedeyken, pompalı tüfekle bara gelen İsmail Ç, barın sahibi olan amcası Nazif Ç'ye, "Vatan haini Volkan Konak'ı niye sahneye çıkardınız." diyerek ateş açtı.

Saldırının ardından İsmail Ç. ve yanında bulunan Seyfi D. kaçtı. Kaçan 2 kişiyi takip eden Metin Y, Ataşehir Diş Hastanesi önünde, kaçan kişilerle kavgaya tutuştu. Bu sırada Metin Y. silahını ateşleyerek Seyfi D'yi bacağından vurdu. İsmail Ç. ve Seyfi D'nin suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir Andromeda Rezidansın içinde bulunan Shot Bar'da sahne alan Volkan Konak, sahnede şarkı söylerken, bara İsmail Ç. ve Seyfi D. geldi. İsmail Ç, araçtan pompalı tüfekle indi. Barın girişinde barın sahibi olan amcası Nazif Ç'ye, "Vatan haini Volkan Konak'ı niye sahneye çıkardınız." diyerek, bara ateş açtı.

Mermiler barın tavanına isabet etti. İsmail Ç. ve Seyfi D'ye barın girişindeki korumalar müdahale etti. İsmail Ç. ve Seyfi D, daha sonra kaçtı.

2 kişiyi Metin Y. adlı bir kişi takip etti. Ataşehir Diş Hastanesi önünde 2 kişiyi yakalayan Metin Y. ve 2 kişi arasında kavga yaşandı.

Kavga sırasında Metin Y, Seyfi D'yi bacağından vurarak yaraladı. Polis, İsmail Ç. ve Metin Y'yi olaylarda kullandıkları silahlarla yakaladı. Seyfi D. hastaneye kaldırıldı. İsmail Ç'nin 6 kasten yaralama ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten suç kaydı çıkarken, Seyfi D'nin tehdit ve hakaretten kaydı çıktı.

Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

VOLKAN KONAK'TAN AÇIKLAMA

Volkan Konak saldırının kendisiyle ilgisinin olmadığını açıklayarak “Alkollü olan mekanlarda olur bu. Benim haberim bile yok” dedi.