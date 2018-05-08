Sınırda çatışma! Acı haber geldi...

Hakkari'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Irak’ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK’lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

SİVAS'A ŞEHİT HABERİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25), Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştüğü haberi, memleketi Sivas' ateş düşürdü.

Şehit Komando Uzman Çavuş Peker'in acı haberi, Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Yüceyurt Mahallesi'nde bulunan evine sağlık ekibi eşliğinde giden askeri personel, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker'e şehadet haberini verdi. Ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Daha sonra, şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker'in 4 Eylül Mahallesi 9'uncu Sokak'taki evine giden askeri personel, acı haberi onlara da verdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker de ambulansla babaevine götürüldü.

Şehit Furkan Peker'in, 6 Mayıs'ta Irak topraklarından çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Uzman Çavuş Peker'in cenazesinin yarın kente getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.