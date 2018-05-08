Üniversitelerin bölünmesine karşı hocalardan çağrı

Aralarında İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nin de bulunduğu köklü üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler çıkaracak yasa tasarısının görüşülmesine bugün devam edilecek.

BİRGÜN- Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin tepki gösterdiği tasarının 6 maddesi geçen hafta Meclis’ten geçti. Kalan maddeler ise bugün görüşülecek. Öte yandan akademisyenlerse açık havada yapacakları derslere seslerini Meclis'e yükseltmek için katılım çağrısında bulundu.

Bölünme kararına karşı çok sayıda tepki yükselirken, 'İstanbul Üniversitesi Bileşenleri' imzası ile yayımlanan çağrıda "İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesini öngören yasa tasarısının TBMM'de 8 Mayıs 2018 tarihinde oylanması beklenmektedir. 8 Mayıs 2018 Salı günü saat 12.30'da İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısının önünde akademik kıyafetlerimiz ve önlüklerimizle, öğretim üyelerimizin açık hava derslerini dinlemek ve bölünme kararına itirazımızı bir kez daha kamuoyuna ve TBMM üyelerine iletmek üzere toplanıyoruz" denildi.

Program ise şöyle açıklandı:

- Prof. İzzettin Önder: Üniversitelerin kamusal işlevi ve kamu yararına yönetimi

- Prof. Dr. Tamer Demiralp: Akademisyen yetiştirmede çok disiplinli çalışmaların önemi

- Doç Dr. Esra Arcan: Katılımcı üniversite kavramı ve üniversitede karar alma süreçleri