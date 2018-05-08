Tornavida ile eşini yaralayan kocaya hapis cezası

CEYLAN SEVER/HÜRRİYET- Esenler’de yaklaşık 2 yıl önce eşini vücudunun çeşitli yerlerinden tornavidayla yaraladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 24 yaşındaki Davut G. ‘eşi kasten silahla yaralama’ ve ‘tehdit’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ertelenmedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Esenler’de 5 yıllık evli Büşra G. (23) Ve Davut G.(24) boşanmaya karar verdi ve ayrı yaşamaya başladı. 6 Eylül 2016 tarihinde araç ile adliyeye gidecekleri sırada Davut G., Büşra G.’ye barışmak istediğini söyledi. Ancak Büşra G. kabul etmedi, bunun üzerine sinirlenen Davut G. aracın torpidosundan tornavida alıp, cebine koydu. Karı – Koca daha sonra aracı park edip, Esenler Kemer Mahallesi’ndeki otoban kenarında çim alana geçti. Yere yatırdığı Büşra G.’yi boğazını sıkarak burnunu ısırdı ve “Ecelin benim elimden olacak” dedi. Davut G. cebinden çıkardığı tornavida ile Büşra G.’yi yüzünden yaralayarak darp etti. Büşra G. olayın ardından şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda savcılık iddianamede, ele geçirilmese de meydana gelen yaranın niteliğini de dikkate alarak, şüpheli Davut G.’nin eylemini silahtan sayılan alet ile gerçekleştirdiğini kaydetti. İddianamede şüpheli Davut G.’nin “Tehdit”, “Kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama” suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapsini talep etti.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’inci duruşmasında tarafları avukatları temsil ederken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Büşra G.’nin avukatı Gül Erdoğmuş, “Daha önceki şikayet ve beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Adli Tıp tarafından düzenlenen rapor daha önce alınan geçici rapora dayalı olarak düzenlenmiştir Dosyanın daha iyi ilerlemesi açısından müvekkilimin tedavi gördüğü hastaneden kendisine ait tüm tıbbi evrakların müvekkilimle birlikte Adli Tıp’a gönderilmesini istiyoruz. Eğer mahkeme aksi kanaatte ise bu yargılamanın eşi kasten yaralama olarak karar verilmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme yeni rapor alınmasını reddederek karar vereceğini bildirip taraflara son sözlerini sordu. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, “Biz eylemin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Yaralama olarak mahkemece değerlendirilirse nitelikli yaralamadan asgari hattan ayrılarak karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Büşra G.’nin avukatı Erdoğmuş ise, “Kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

SUÇ İŞLEME ISRARI NEDENİYLE CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme Davut G.’ye ‘eşi kasten silahla yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu suçlarda indirim uygulamayan mahkeme, Davut G.’nin kişilik özellikleri, suç işleme hususundaki ısrarı gibi yargılama aşamasında edindiği izlenimler nedeniyle ileride bir suç işlemeyeceği yönünde bir kanaate varmadığından cezayı ertelemedi.

BASİT YARA DEYİP ASLİYE CEZAYA VERDİLER

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davayı takip eden Büşra G.’nin avukatı Gül Erdoğmuş Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Netice itibariyle verilen karardan memnunuz. Hiçbir şekilde indirim uygulanmamıştır ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verilmemiştir. Bu da sanığın hapis yatacağı anlamına gelmektedir. Normalde mahkemelere 2 yıl ve altındaki cezaları erteliyordu. Ancak bu karar da böyle bir şey söz konusu olmadı. Bu da toplumdan gelen tepkilerin mahkemeler nezdinde de dikkate alındığının bir göstergesidir. Ancak biz yine de olayın öldürmeye teşebbüs olması nedeniyle İstinaf’a gideceğiz” dedi.