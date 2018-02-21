'Çocuk tacizi son 10 yılda yüzde 700 arttı'

Son 10 yılda çocuk istismarının yüzde 700 arttığını belirten KESK İstanbul Kadın Meclisi, "Devlet kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve taciz, tecavüzlere karşı bütüncül, kapsayıcı acil tedbirler almalı" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Kadın Meclisi, çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin Cağaloğlu'nda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. “Çocuk susmaz susturulur, taciz tecavüz suçtur, suça ortak olma” pankartını açan kadınlar, “Tecavüzü aklama, çocukları suçlama”, “Çocuk susar, sen susma” sloganları atıldı. Eylemde açıklamayı KESK'e bağlı Haber Sen 5 No’lu Şube Kadın Sekreteri Deniz Salmanlı yaptı.

'SON 10 YILDA YÜZDE 700 ARTTI'

Son 10 yılda çocuk istismarının yüzde 700 arttığını belirten Salmanlı, yaşananlar karşısında tüm kurumlarının sessiz kaldığını söyledi. Salmanlı,“Yargıya yansıyan vakalarda ise çocuğun yüksek yararı ilkesi uygulanmamaktadır. On binlerce kız çocuğu eğitim hakkından uzaklaştırılıp, adeta çocuk yaşta evliliklere, erkek çocuklar ise çocuk işçiliğe mahkum edildi” dedi.

‘YASALAR CİNSİYETÇİ SİSTEMİ KORUYOR’

Yasaların erkeği ve erkek egemen cinsiyetçi sistemi koruduğunu belirten Salmanlı, “Yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla var olan arabuluculuk sistemi ile hapis cezası gerektiren hakaret, tehdit, şantaj, sarkıntılık, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz gibi suçların cezalarının indirilmesi, ertelenmesi, para cezasına çevrilmesi ile kadına, çocuğa yönelik erkek şiddeti cezasız kalmaktadır” sözleriyle tepki gösterdi.

‘GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI’

OHAL'den kaynaklı toplumsal muhalefetin, kadınların ve çocukların sesinin susturulduğunu belirten Salmanlı, “Devlet kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve taciz, tecavüzlere karşı bütüncül, kapsayıcı acil tedbirler almalı, kadın ve çocuk koruma birimleri oluşturarak, kadın ve çocuk bakanlığı kurmalıdır” çağrısında bulundu. (Mezopotamya Ajansı)