24 Haziran öncesi valilere tartışmalı yetki

24 Haziran’da ilk kez valiler istedikleri takdirde seçim sandıklarını bulundukları bölgelerden alarak başka bölgelere taşıyabilecek ve bu karara itiraz edilemeyecek.

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN - AKP ve MHP’nin TBMM’den geçirdiği ittifak yasasına göre, Vali veya İlçe Seçim Kurulu Başkanı isterse seçim sandıklarını bulundukları yerlerden başka yerlere taşıyabilecek. Kolluk kuvvetlerinin sandık etrafında bulunmasına da imkan tanıyan düzenlemeye göre, Valiler veya İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın istediği her sandık, uygun görülen başka bir yere taşındıktan sonra bu karara itiraz edilemeyecek.



Yüksek Seçim Kurulu’nda da söz konusu yasa gereği sandıkların hangi durumlarda taşınacağına ilişkin genelgenin yazım çalışmalarına başlandı. HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, uygulamanın sakıncalarına dikkati çekerek, “Örneğin Bitlis’te tüm sandıkların taşınacağı konuşuluyor. Bu durumda bu seçimin güvenilir olduğu iddia edilebilir mi?” diye sordu.

Düzenleme ile birlikte binlerce sandığın başka yerlere taşınabileceğini ve seçmenlerin oy kullanmak için büyük yol kat etmesi gerekebileceğini ifade eden HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, çeşitli seçim şaibelerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bilgen, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, valilerin istemesi durumunda bir kentin tüm sandıklarının taşınabileceğini ve bölgede yaşayan binlerce yurttaşın kentlerin fiziki koşulları da düşünüldüğünde oy kullanamayabileceğini ifade etti. Bilgen, hiçbir gerekçenin sandık taşımaya bahane olamayacağını söyledi.

Önceki seçimlerde kolluk kuvvetlerinin ve mülki idare amirlerinin sık sık sandık taşıma talebinde bulunduğunu ancak İlçe Seçim Kurulları’nın bu taleplere çoğunlukla olumsuz yanıt verdiğini anımsatan Bilgen, “Son yasal düzenleme, bu konuda YSK’yi baypas etmek, tümüyle güvenlik bürokrasisinin ve idarecilerin keyfi inisiyatif kullanmasına fırsat vermek amacı taşıyor” dedi.

“Seçime gölge düşürür”

Bilgen, “Oysa seçimin en temel ilkesi, seçim işlemini partilerin yapmasıdır. Güvenlik güçlerinin görevi, sadece partilerin koordinasyonunu ve gözetimini, denetimini kolaylaştırmak olmalıdır. Bunun dışındaki her tavır, seçime gölge düşürür. Meşruiyeti tartışılır kılar ve iktidar lehine bir şaibe tartışmasını yaygınlaştırır” diye konuştu.

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Memurlarla ilgili düzenleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerde sandık başlarında görev almak istemeyen memurların adres değişikliği sonucu bu görevden muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin çok önemli bir karara imza attı.

Sarıkamış ve Varto İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, YSK’ye seçimlerde sandık başlarında görev almak istemeyen memurların durumuna ilişkin başvuruda bulundu. İlçe seçim kurulları, memurların yasal olarak sandıklarda görev alması gerektiğini ancak birçok memurun bu görevi yapmak istemediği için yerleşim yerlerini değiştirme talebiyle nüfus müdürlüklerine başvurduğunu ifade etti. İlçe Seçim Kurulları Başkanlıkları, söz konusu meseleye dair önlem alınmasını istedi.

Sarıkamış ve Varto İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarının başvurusunu değerlendiren YSK üyeleri, Kanun gereği esas olanın kamu görevlilerinin görev yaptıkları yer olduğunu ifade etti. Oy birliği ile alınan karar gereği, kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde esas olanın görev yaptıkları yer olduğundan, yerleşim yeri adreslerini değiştirmelerinin sandık kurullarında görev yapmalarına engel teşkil etmeyeceği bildirildi.