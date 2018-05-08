Milli Eğitim imam hatiplilerden böyle oy istedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gündeminde, "Kuran'ın Genç Muhafızları Yarışması" ile "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" finallerinde de 24 Haziran seçimleri vardı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümün Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmaların Manisa'daki final etkinliğinde konuşan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, "Bugünlere gelmek güzel bir şey. Bu mücadeleyi yürüten büyüklerimize, siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız ki biz de kendi üstümüze düşeni yapmış olalım" dedi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; yarışmada dereceye giren öğrencilerin açıklandığı etkinlik Tekin'in konuşmasıyla siyasi miting havasına büründü. Türkiye genelinde sayısı 20 bine yaklaşan Kuran kurslarının "ülkeyi ve milleti muhafaza ettiğini" savunan Tekin'in final etkinliğinde yaptığı konuşma siyasi propagandaya dönüştü. Tekin, 28 Şubat'ın en yıkıcı etkisinin Kuran kurslarına olduğunu öne sürerek, "Şimdi hâlâ o kurslara gittiğimde içim buruk bir şekilde gezerim” dedi.

'Hafızlar ülkenin garantisi' Türkiye'nin güzel günlerden geçtiğini savunan Tekin, 28 Şubat'ın ardından inşa edilen kazanımların kaybedilmemesi için "büyüklere" sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Miting havasında geçen etkinliğe Manisa İI Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra, Şehzadeler Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ömer Faruk Çelik ile AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da katıldı.