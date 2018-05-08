Eşini bıçaklayıp uyudu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hüseyin M.'yi balkonda uyurken yakaladı.

Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi Alperen Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi olan 2 çocuk babası Hüseyin M. iddiaya göre, akşam evine alkollü geldi. Daha sonra eşi Nuray M. ile tartışmaya başlayan Hüseyin M., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Bacağından yaralanan Nuray M., sesler üzerine eve gelen komşularının ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kapıyı kırarak içeri girdi

Hüseyin M., eşi Nuray M.'yi bıçakladıktan sonra kapısını üzerine kilitlediği balkonda uyuya kaldı. Eve gelen polisler, Hüseyin M.'ye seslerini duyuramayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Alkollün verdiği etkiyle balkonda uyuya kalan Hüseyin M., uyandırıldıktan sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Eşi tarafından yaralanan Nuray M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.